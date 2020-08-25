Başkan Büyükakın, "Tesisleşmede yeni adımlar atacağız"
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Başkan Büyükakın, "Tesisleşmede yeni adımlar atacağız"

Tesisleşmeden malzeme ve lojistik gibi birçok konuda amatör spor kulüplerine destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli, bugün itibariyle tesisleşmede de çok önemli bir yere sahiptir" dedi.

Başkan Büyükakın,
25.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:01

Tesisleşmeden malzeme ve lojistik gibi birçok konuda amatör spor kulüplerine destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli, bugün itibariyle tesisleşmede de çok önemli bir yere sahiptir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Engelliler Spor Kulübü Başkanı İsa Yıldız ve yönetimini makamında konuk etti. Kendisine 41 forma numaralı basketbol forması hediye eden misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, sporun kentin tüm katmanlarına ulaşması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Tesisleşmeden malzeme ve lojistik gibi birçok konuda amatör spor kulüplerine destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli, bugün itibariyle tesisleşmede de çok önemli bir yere sahiptir. Kulüplerimize desteğimiz sürüyor ve artarak devam edecektir. Tesisleşmede yeni adımları amatör spor kulüplerimizle birlikte atacağız" dedi.

Engelli Spor kulüplerine ve sporcularına dönük desteklerinde artarak devam edileceğinin vurgulandığı görüşmede Başkan Büyükakın, özel sporcuların kentte ki tüm spor salonlarından rahatlıkla faydalandığını da söyledi. Konuklarıyla Engellilerin spor alanlarına ulaşması ve farklı imkanların verilmesi noktasında görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Aşmak İçin Hareket Etkinlikleri, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, Down Sendromlular Futsal Milli Takım Kampı'nın Kocaeli'de yapılması gibi birçok etkinliğin düzenlenmesine destek veriyoruz. Vinsan kampüs alanında bulanan yüzme havuzu, suni çim futbol sahası, tenis kortu ve halter salonunda özel sporcularımıza hizmet vermeyi de sürdürüyoruz. Şunu özellikle bugünkü ziyaret vesilesiyle ifade etmem gerekir ki Engelli kardeşlerimizin spor yapması ve bir kulüp içerisinde ulusal ve uluslararası alanda başarı elde etmesi için biz yanlarındayız" şeklinde konuştu.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nde bilek güreşi, halter, bocce, bocia, cimnastik, kort tenisi, judo, masa tenisi, taekwando, yüzme ve karate gibi aktif 11 paralimpik branş bulunduğunu da belirten Başkan Büyükakın, "317 aktif sporcu içeresinde 22 sporcu milli takımlarda yer almaktadır. Bu bize büyük bir gurur yaşatmaktadır. Bunun yanında şehrimizin takımlarından çıkacak milli sporcularımıza destek olmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Başiskele Engelliler Spor Kulübü Başkanı İsa Yıldız ise kendilerini ağırlayan ve desteklerini her zaman veren Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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