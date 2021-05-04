Başkan Büyükakın, ''Rabbim bizi vesile kılıyor''
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Başkan Büyükakın, ''Rabbim bizi vesile kılıyor''

Başkan Büyükakın, ''Rabbim bizi vesile kılıyor''
Bültenler - Haberler | Güncel

Bugün de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğuna ortak olduk" diyen Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu olması için bugün de Kartepe'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere Rabbimizin bizi vesile kılması olarak bakıyoruz" dedi.

Başkan Büyükakın, ''Rabbim bizi vesile kılıyor''

Altyapıdan üstyapıya, gençlik hizmetlerinden sağlık alanına, yollardan kavşaklara kadar birçok alanda Kocaeli'ne hizmet eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gönül belediyeciliğine çok önem verdiklerini dile getirdi. Çocukların ve gençlerin hayallerine kent genelinde cevap vermek için ziyaretler gerçekleştiren Başkan Büyükakın, bugün de Kartepe'de idi. Fiziki hizmetlerin bir taraftan yürüdüğünü diğer bir taraftan da gönül belediyeciliğine çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Belediyecilik gönül işi, aşk işi, dertli insanların işidir. Biz Cumhurbaşkanımızdan bunu öğrendik, bunu uyguluyoruz" dedi.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİMİZE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERİYOR"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti ilçe Başkanı Sadık Yılmaz'ın da yer aldığı ziyaretlerde, "Ortaya koyulan her eser kent insanına dair her dokunuş, gönül belediyeciliğimize verdiğimiz önemi gösteriyor" diyen Başkan Büyükakın, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu olması için bugün de Kartepe'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere, Rabbimizin bizi vesile kılması olarak bakıyoruz" dedi.

"GENÇLERİMİZİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDUK"

Kocaeli'ne eser, hizmet, gönül belediyeciliğinin yakıştığını özellikle vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bugün de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğuna ortak olduk. Tebessümle ve güvenle bakan nesillerin donanımlı yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalarda yapıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemiz, kendi alanında çocuklarımıza ve gençlerimize çok önemli hizmetler yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler

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