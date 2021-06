Başkan Büyükakın, "Milletimize Hizmet Etme Çabalarını Takdir Ediyorum"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş ile yeni atanan Kocaeli İl Telekom Müdürü Ali Öztürk'ü makamında konuk etti. Sivil toplum kuruluşlarının kendi alanlarında millete hizmet etme çabasında olmalarını takdirle karşıladığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Milletimizin verdiği bu kutsal emanete layık olmaya çalıştık, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin faydasına olan her projeyi önemsiyor, sivil yapıların oluşturduğu gönüllük projelerine destek veriyoruz. Meslek birliklerimizin önerilerine kulak vermeye de devam ediyoruz" dedi.

"ÇALIŞIYORUZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇALIŞMAKLA DA MÜKELLEFİZ"

İş dünyasının temsilcilerinin, esnafın, kadının, gencin, erkeğin, engellinin, yaşlının ve tüm vatandaşların ortak beklentilerine dönük her adımı atmak içinde büyük bir gayret içinde olduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Ülkemizi ve şehrimizi seven her kurum, oda, birlik ve sivil toplum temsilcileri, milletimiz için dertlenmeye devam ettikçe bu güzel vatanımız kalkınmaya, gelişmeye, üretmeye ve geleceğe dair sözü olduğunu her fırsatta dünyaya göstermeye devam edecektir. Bizler çok çalışıyoruz, bundan sonra da çok çalışacağız, çalışmakla da mükellefiz. Bize güvenen vatandaşlarımızın şehrin 12 ilçesinde hizmetlerimizle yanlarında oluyor, kentimizi güzelleştirmek için proje üretiyoruz. " ifadelerini sarf etti.

"PANDEMİ SONRASI ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATABİLİR"

"Arazide vatandaşımızın takdirini ve teşekkürünü almak gibisi yok" diyerek Kocaeli'ne hizmet etmenin ne kadar büyük bir gurur olduğunu da konuklarıyla olan sohbetinde söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Tabi şunu da ifade etmek isterim ki, sivil toplum kuruluşlarımız, inancına, tarihine ve kültürüne bağlı nesiller; düşünen, tartışan ve üreten gençler yetiştirmek için de büyük çaba sarf etmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda çok önemli hizmetler yapıyoruz. Bu noktada STK'larımıza bağlı gönüllülerimiz de bu gibi girişimler yapabilir, rol modelleri çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşturabilir. Bu alanı kesinlikle ihmal edemeyiz. Gençlerimize bizler güveniyoruz. STK'larımız bu alanda pandemi sonrası önemli projelere imza atabilir. Kocaeli'nin bu atılıma dönük her türlü mekan ve lojistik imkanı vardır" dedi.

