Başkan Büyükakın, Kandıra Sapağını ve Yürüyüş Yolunu inceledi

İzmit içi ulaşımına neşter vuracak eski Kandıra sapağındaki çalışmaları yakından takip eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.

İzmit içi ulaşımına neşter vuracak eski Kandıra sapağındaki çalışmaları yakından takip eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kocaeli'nin simge noktalarından İzmit Yürüyüş Yolu'nda da inceleme yaptı. Kocaeli'nin her noktasındaki proje ve hizmetleri yakın takibinde tutan Başkan Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile birlikte, İzmit'teki çok önemli iki projenin son durumunu yerinde gördü.

"YÜRÜYÜŞ YOLU HARİKA OLACAK"

Kent içi ulaşım için önemli bir güzergah olan eski Kandıra sapağında mevcut sinyalizasyonun kaldırılması ve yeni bir trafik akışının hayata geçirilmesi için yapılan projeyi inceleyen Başkan Büyükakın, "Her zaman sahada işimizin başındayız" diyerek, "İl Başkanımız Mehmet Ellibeş ile Kandıra Sapağındaki trafik yoğunluğunu azaltacak kavşak düzenleme çalışmalarımızı inceledik" açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca, "Bilgi, tecrübe ve yeteneklerini sahaya yansıtan ekiplerimizin titiz çalışmaları ile Yürüyüş Yolu harika olacak" dedi.

"D-100'E OLAN BAĞLANTIYI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Kandıra sapağında yer alan taksici esnafıyla da buluşan, sohbet ederek bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, D-100 Karayolu, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Bağdat Caddesi, Demokrasi Caddesi, Yürüyüş Yolu ve Yüce Rıfat Sokağın kesiştiği bölgede yapılan çalışmalar hakkında teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı. Kandıra sapağındaki yeni düzenlemeyle trafik akışının daha akıcı ve düzenli olacağını belirten Başkan Büyükakın, "Buradaki dönel kavşağı ve sinyalizasyon sistemini kaldırıyoruz. Şerit sayılarını arttırıyoruz ve bununla birlikte D-100'e olan bağlantıyı kolaylaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

"YAŞAM KOLAYLAŞTIKÇA DAHA MUTLU OLUYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tamamı başta olmak üzere İzmit'te çok önemli projeleri hayata geçirerek vatandaşların taleplerini yerine getirdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Hizmetlerimizi gören ve takdir eden hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi biz bu eserleri kazandırırken, insanımızın gösterdiği anlayışa da teşekkür ediyorum. Eserlerimizi hayata geçirdikçe, milletimizin yaşamı kolaylaştıkça bizler çok daha mutlu oluyoruz. İzmitli hemşerilerimizin bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın arzularına cevap vermeye devam edeceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: Habermetre