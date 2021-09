Başkan Büyükakın, "Kadınlarımızın her daim yanındayız"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ve yönetiminin düzenlediği, kadınların el emeği ve göz nuru ürünlerinin tanıtıldığı organizasyona katıldı. Konuklara aşure de ikram edilirken, güzel bir niyet ve hayırlı bir iş ortaya koydukları için birliği tebrik eden Başkan Büyükakın, "Hayırlı işlerde Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yanınızda olacağız. KO-MEK Sepeti projemiz el emeği ürünlerin satışa sunulabileceği bir dijital platform olarak yerini aldı. Onun üzerinden aylık on dokuz bin liraya kadar vergi muafiyetini kapsayacak şekilde ürettiğiniz ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Bütün kurumsal alt yapımızı SEKAPARK şirketi üzerimizden yapıyoruz. Bu gibi organizasyonların yanı sıra tarım alanında da desteklerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ata Tohumları bu alandaki diğer örnekler olarak da yerini almaktadır" ifadelerini sarf etti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ VAR"

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve buna benzer organizasyonlara katkı verdiğimizi biliyorsunuz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Güzel bir organizasyon yaptığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Aşure bizim tarihimizin çok önemli miraslarımızdan bir tanesidir. Hz. Hüseyin efendimizin şehit edilişinin acısı yüreklerimizdedir. Üzerlerinizde siyah renkli elbiseleriniz yani matem bu hassasiyetiniz içinde ayrıca siz kıymetli kadınlarımızı kutluyorum. Aşure gibi bu toplumun birçok zenginlikleri var. Bu toplumun farklılıklarıyla birlikte ortaya koyduğu birliği ve beraberliği var. Bunun ortaya çıkardığı zenginlikler var" diye konuştu.

"EL EMEĞİNİZİ ALIN TERİNİZİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜN"

"Bu emekler ve alın teri emeğe döndüğünde yani üretime döndüğünde ev ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Sizler bir araya gelmeye devam edin. El emeğinizi alın terinizi üretime dönüştürün. Bizlerde de bunların zeminlerini hazırlayalım. Daha güvenli ortamlarda satışını yapmanız için size yardımcı olalım. Özellikle KO-MEK Sepeti gibi profesyonel yapıları ihmal etmeden yaptığınız organizasyonları güçlendirerek devam edelim. Böylelikle ev hanımlarımızın el emeği alın teri, ev ekonomisine katkıya dönsün. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine güç katsın diye temenni ediyorum. Bu organizasyonu yaptığınız için sizlere her şey için teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

"KENDİ HİKAYELERİMİZİ YAZMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan ise, "Emeklerini sandıklarında ve geleneklerinde muhafaza eden, üreten kadınlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin her karışından aldığımız ilhamla biz kadınlar olarak kendi hikayelerimizi yazmak için yola çıktık. Yolculuğumuzda bir yılı geride kalırken, pandemi sürecinin tüm zorluğuna rağmen, aşure gibiyiz yani bir ve beraberiz. 303 paydaşımızla Kocaeli'nin tüm ilçelerinde varlığımızı sürdürüyoruz. Birliğimiz sayesinde, kadın emeği kazanca dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"KOOPERATİFLERİMİZİN SAYISI ARTIYOR"

Organizasyona katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, kent genelinde kadın kooperatifleri sayısında artış olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınlarımız için çok güzel işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kadınlarımızın güçlerini her platformda birleştirerek, burada olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatın her yerinde olmasını istiyoruz. Kadınlarımızın yaşamın her noktasında olabilmesi içinde Büyükşehir Belediyemizin kıymetli Başkanı Tahir Bey, her faydalı ve hayırlı işe destek veriyor. Kendisine de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadınlarımızdan kendilerini sınırlamamalarını istiyoruz. Ülke genelinde ve uluslararası alanda söz sahibi olması içinde bizler her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Habermetre