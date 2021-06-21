Başkan Büyükakın, ''Eray ile gurur duyuyoruz''

Başkan Büyükakın, Kocaeli tarihinde ilk defa karate branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak tarihe geçen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eray Şamdan'ı makamında konuk etti.

Fransa'nın Başkenti Paris'te yapılan Olimpiyat elemelerinde Tokyo 2021 vizesi alan ve Kocaeli tarihinde ilk defa karate branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak tarihe geçen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, kentimizin gururu oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın da 7 kez Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyat hayalini gerçekleştiren başarılı sporcuyu makamında ağırladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül'le birlikte milli sporcu Eray Şamdan'ı konuk eden Başkan Büyükakın, 23 yaşındaki genç sporcuyu tebrik etti.

BÜYÜKAKIN "SPOR ŞEHRİ KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kocaeli'yi spor kenti yapmak adına çalıştıklarını ifade eden ve milli sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de bir ilki gerçekleştiren ve karate branşında ilimizden olimpiyatlara katılacak ilk sporcu olan Eray Şamdan kardeşimi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da aynı başarısını sürdürecek ve kentimize madalya ile dönecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Her zaman destekçisi ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler Kocaeli'nin bir spor kenti olması adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni şampiyonların yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

BIYIK "HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kendilerini kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek "Darıca'mızın ve ülkemizin gururu Eray Şamdan hak ettiği Olimpiyat vizesini alarak hepimizin göğsünü kabarttı. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Olimpiyatlarda da başarılı olacak ve ülkemize madalya ile dönecek. Biz de şimdiden ilk olimpiyat madalyasının Darıca'ya ve Kocaeli'ne geleceği günü iple çekiyoruz. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve ilçemize de birçok önemli spor yatırımı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

ŞAMDAN "OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYORUM"

Milli formayı ilk kez giydiği 14 yaşından beri kazanılmadık madalya, kırılmadık rekor, elde edilmeyen başarı bırakmayan, genç yaştaki kariyerine 7 Avrupa, 1 Dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa, 1 Dünya üçüncülüğü sığdıran, onlarca Premier Lig maçı kazanıp, Balkan şampiyonluklarına ambargo koyan Darıca ve Kocaeli'nin milli gururu Eray Şamdan ise yeni hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Olimpiyatlara katılacağından dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Şamdan, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ederek olimpiyat madalyasını Kocaeli'ne getirme sözü verdi. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi

Kaynak: Bültenler