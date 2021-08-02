Başkan Büyükakın, ''En hızlı şekilde ibadete açacağız''

Başkan Büyükakın, "Bu camimiz aynı zamanda bir yaşam merkezi olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını geçirebilecekleri, 4-6 yaş eğitimin verileceği çok önemli bir eğitim-kültür merkezi de olacak" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Yeni Kent Mahallesinde Hoca Ahmet Yesevi Camisinde inceleme gerçekleştirdi. Kentin tamamında gerçekleştirdiği her alandaki hizmetlerin yanı sıra Cami, Cem Evleri ve mescitlere de destek veren Başkan Büyükakın, "Derince Hoca Ahmet Yesevi Camisinin tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Derince Belediyemizle birlikte inşallah en hızlı şekilde camimizi ibadete açacağız" açıklamasını yaptı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Bölge Koordinatörü Hasan Ayaz ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemede bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Bu camimiz aynı zamanda bir yaşam merkezi olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını geçirebilecekleri, 4-6 yaş eğitimin verileceği çok önemli bir eğitim-kültür merkezi de olacak" dedi.

"EZANLARIMIZI SUSTURMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini her daim tesis etmede ibadet merkezlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de camilerimizin, cem evlerimizin ve mescitlerimizin her türlü ihtiyaçlarına dönük adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri önceliklerine göre belirleyip desteklerimizi veriyoruz" şeklinde konuştu. "Şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, "Milletimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hizmetlerimizle, gönül bağımızla, değerlerimizle, inançlarımızla, kültürümüzle, insanımızla velhasıl her türlü zenginliğimizle Anadolu coğrafyasının tüm kadim özellikleriyle burada var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CAMİ DERNEK YÖNETİMİ TEŞEKKÜR ETTİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile birlikte, Yeni Kent Mahallesinde Hoca Ahmet Yesevi Camisi Derneğinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, gerçekleştirdiği inceleme sonrası da Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur'a inşanın sürecinin hızlandırılması konusunda gerekli talimatları da verdi. Cami dernek yönetimi ise Başkan Büyükakın'ın vereceği bu destek nedeniyle teşekkür ederek, açılışını da birlikte yapmak isteklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler