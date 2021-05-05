Başkan Büyükakın, ''Bağdat Caddesi 15 güne bitiyor''

Bir buçuk milyonluk proje bütçesiyle Sarımeşe Mahallesi Kartepe Caddesi'nde ki çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Büyükakın, "Bağdat Caddesi'ndeki genişletme ve kaldırım çalışmaları 15 güne bitiyor" açıklamasını yaptı.

Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen ve asfalt serimi tamamlanan 1200 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki yolun kaldırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir buçuk milyon TL'lik çalışmayı yerinde gören Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Çuhane Caddesi'ndeki bakım ve onarım çalışmalarını da denetledi. Büyük emek ve gayretle bu projeleri hayata geçiren işçilere teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Vatandaşımızın yaşamaktan mutlu olacağı çalışmaları ilmek ilmek dokuyoruz. Emekçi kardeşlerimizin ortaya koyduğu alın terinin kutsallığına bugün bir kez daha şahit olduk" dedi.

"VATANDAŞIMIZ DAHA GÜZEL HALE GELMESİNİ TALEP ETMİŞTİ"

Bölgenin en önemli caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi incelemelerinde Başkan Büyükakın'ına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik personeller de eşlik etti. Başkan Büyükakın iki bin ton asfalt ve 650 metre küp taş duvarın da kullandığı çalışma için, "Bu projemiz için bir buçuk milyon TL'lik bir bütçe kullandık. Vatandaşımızın bizden bu yolun genişlemesini ve daha güzel hale gelmesini talep etmişti. Ekiplerimiz projesine çalıştılar ve bugünkü hale getirdik. İnşallah 15 gün içerisinde de tamamlayacağız" ifadelerini sarf etti.

USTALARLA TAŞ DİZMENİN İLMİNİ VE İNCELİKLERİNİ KONUŞTU

Bağdat Caddesi çalışmaları denetlediği sırada kaldırım çalışmalarını gerçekleştiren ustalarla da yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, taş dizmenin ilmini ve inceliklerine dönük işçilerle sohbet etti. "Herkesin yaşamaktan mutlu olacağı Kocaeli'mizi inşa ediyoruz" ifadelerini de sarf eden Başkan Büyükakın, "Şehrimizde hayata geçirdiğimiz tüm projelerle yakından ilgileniyoruz. Her işte büyük emek olduğunu ifade etmek isterim. Bakın bugün buradaki kardeşlerimiz Kocaeli için emeklerini ortaya koyuyorlar. Allah razı olsun onlardan. Kartepe ilçemiz için üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Çuhane Caddesindeki bakım ve onarım çalışmalarını da yerinde gören Başkan Büyükakın, burada da çalışanlara kolaylıklar diledi.

"TAHİR BAŞKANIMIZ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERE İMZA ATIYOR"

Pandemi ile mücadele başta olmak üzere Kocaeli için büyük projelerle birlikte hizmetlere imza atan Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, "Tahir Başkanımız Kartepe'miz için çok önemli hizmetlere imza atıyor. Bunun için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kartepe ilçemizle yakından ilgilenen Tahir Başkanımız, bugün de Bağdat Caddemize büyük dokunuş gerçekleştirdi. Bölgedeki vatandaşlarımızın yoğun bir isteğiydi" dedi.

Kaynak: Bültenler