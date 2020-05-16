Başkan Bünül: "Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Bünül: "Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, korona virüsle mücadele edilen dönemde Ceyhan'da vatandaşın su sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Başkan Bünül:
16.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:38

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, korona virüsle mücadele edilen dönemde Ceyhan'da vatandaşın su sıkıntısı yaşadığını söyledi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan'da yaşanan su kesintileriyle ilgili belediye yönetimine tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğiniz günden itibaren yaptığınız icraat, tüm imkanları kendi yandaşlarınıza kanalize ederek, hemşehrilerimizin aldığı hizmetleri kısmak, minimize etmek, hatta tamamen ortadan kaldırarak "tasarruf" yalanıyla hemşehrilerimizi kandırmak oldu. Evine ekmek götürmekten başka hesabı olmayan, emekçi insanların ekmeğiyle oynadınız. Liyakatsiz, ehliyetsiz, suça bulaşmış ve ekabir takımınızın aileleriyle Belediyeyi doldurdunuz. Belediyenin imkanlarını göz göre göre akrabalarınıza ve yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz. Bir yıl da düzenli olarak her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor. Suya en çok ihtiyaç duyduğumuz koronavirüs ile mücadeleye başlandığı ilk günlerde bile 4 gün suları kestiniz. Son günlerde hala belirlediğiniz saatlerde su kesintisi yapıp, Ceyhan'a su sorunu yaşatıyorsunuz. Hijyen kurallarının çok önemli olduğu, sıcakların arttığı şu süreçte su kesintilerinin giderilmesi elzem. En kısa sürede yetkililerin su kesintilerini gidermesi gerekiyor. Ceyhanlıları bu dönemde su kesintileri ile strese, sıkıntıya sokmaya hakkınız yok. Biz, Ceyhanlı hemşehrilerimizin her koşulda yanındayız ve emrindeyiz. Kamunun kaynaklarının israf edilmesine, hemşehrilerimizin mağdur durumda bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Ceyhan'ı, Kime? Neye? hizmet ettiği belli olmayan insanların insafına bırakmayacağız." - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Haber
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Haber
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Haber
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Süreyya Önder Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sinem Kobal Onur Saylak Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Saldırı Instagram
Şu an buradasınız: Başkan Bünül: "Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 19:36:22. #1.15#
title