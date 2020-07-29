Başkan Bünül'den Kızılay ve Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
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Başkan Bünül'den Kızılay ve Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Kızılay'a ve Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Başkan Bünül'den Kızılay ve Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
29.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:53

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Kızılay'a ve Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Kızılay Ceyhan Şube Başkanı Adil Turnalı ve Diyanet Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Ali Memiş kurumlarına hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımların mutluluk verdiğini, bağışların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, birlik ve beraberliği artırdığını belirterek, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül'e bağışından dolayı teşekkür ettiler.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ise, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağının altını çizerek "Kızılay Şube Başkanlığımız ve Diyanet Vakfımızın vekaletle kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla başlattığı kampanyaya bizde kendi adımıza destek vermek istedik. İnşallah bu kurbanda kesilen kurbanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Ben kendi adıma bir bağışta bulundum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları dergahı izzetinde kabul buyurmasını bizlere nasip etsin inşallah. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır. Tüm vatandaşlarımızı başlatılan organizasyona davet ederek bağışa bekliyoruz. Şimdiden tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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