Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret

15.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:32
Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçede ki okullara bir takım ziyaretlerde bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçede ki okullara bir takım ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ilçede ki okullara bir takım ziyaretlerde bulunarak kitap hediye etti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Zonguldak Okuyor" isimli proje kapsamında ilçedeki ilkokulları ziyaret eden Bozkurt," Okumak insanoğlunun tarihin başlangıcı sayılan yazıyı buluşundan bu yana yaklaşık 4 bin 500 yıldır gerçekleştirmeyi sürdürdüğü vazgeçilmez en önemli bireysel ve toplumsal eylemlerinden birisidir.

Biliye erişmenin, eğitimin, iletişimin ve toplumsallaşmanın, toplumsal hayatta yer almanın başlıca yolu olan okuma her yaş, meslek, eğitim düzeyi sosyal statü, ekonomik düzeydeki bireyler için toplumsal zorunluluk niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla okuma bir kültür alışkanlığıdır. Bilimsel araştırmalar sonucu kitap okumanın sağlığa olan faydaları net bir şekilde ortadadır.

Düzenli kitap okuyarak dünyaya bakış açınız ve iyimserliğiniz artacak, kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz" diye konuştu.

Bozkurt okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet ederek okulların ihtiyaçları olup olmadığını sorarak," Belediye olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verirken, itap hediyesinde bulundu. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret
Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Bozkurt'tan okullar ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:44:12. #1.14#
title