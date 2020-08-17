Başkan Bozkurt, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliklerine katıldı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katıldı.

57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere Nevşehir'e gelen Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, ilk olarak Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yoldaş Altıok tarafından makamında kabul edilen Bozkurt daha sonra ilçede incelemelerde bulundu. Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret eden Bozkurt, daha sonra ilçedeki anma etkinliklerine katılmak üzere gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Kılıçdaroğlu, Bozkurt ve beraberindekiler Hacıbektaş Belediyesi'ne geçti.

Kaynak: Bültenler