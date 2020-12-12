Başkan Böcek: Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim
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Başkan Böcek: Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim

12.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:20
Başkan Böcek: Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim

YAKLAŞIK 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selda Bağcan'ın 'Denizlerin Dalgasıyım' adlı şarkısını, "Antalyalılara sözüm var. Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim.

YAKLAŞIK 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selda Bağcan'ın 'Denizlerin Dalgasıyım' adlı şarkısını, "Antalyalılara sözüm var. Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim. Bizi hiçbir şey yolumuzdan çeviremez" notuyla paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'SON NEFESİME KADAR AŞIK OLDUĞUM KENTE HİZMET EDECEĞİM'

Başkan Böcek, sosyal medya hesabından Selda Bağcan'ın 'Denizlerin Dalgasıyım' adlı şarkısını eski videolarını kolajlayarak paylaştı. Muhittin Böcek, paylaşımında, "Antalyalılara sözüm var. Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim. Bizi hiçbir şey yolumuzdan çeviremez. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.


Başkan Böcek: Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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