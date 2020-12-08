Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede (2)

VEKALETİ GERİ ALDIAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yeri dezenfekte edilen makam odasında Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'i kabul etti ve bir süre görüştü.

VEKALETİ GERİ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yeri dezenfekte edilen makam odasında Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'i kabul etti ve bir süre görüştü. Başkan Vekili Hacıarifoğlu, çıkışta Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Sağlığı gayet iyi" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla göreve döndüğünü resmi yazışma ile duyurdu. Başkan Böcek, resmi duyuruda, "17 Ağustos 2020 tarihinde ayrıldığım hastalık iznimden dönerek 8 Aralık 2020 tarihinde göreve başladım. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim" dedi.Resmi yazı, Antalya Valiliği ve kamu kurumlarına gönderildi, Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu'na tebliğ edildi.Başkanlık katına çıkan ve Başkan Böcek'e 'geçmiş olsun' demek için gelen daire başkanları ve şube müdürlerinin tamamının maskeli olmasına rağmen zaman zaman sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

Başkan Böcek'in Büyükşehir Belediyesi'ndeki ana yerleşke binasındaki makam odası ile Atatürk Kültür Merkezi'ndeki başkanlık ofisinde çalışmalarını sürdüreceği, her iki makam odasında gerekli sağlık donanımlarının düzenlendiği açıklandı.

Ahmet İSTEK/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK