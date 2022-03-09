Başkan Bıyık: "Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor" - Haberler

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Başkan Bıyık: "Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bıyık:

Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, kadınların bir gün değil her gün saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, kadınların bir gün değil her gün saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü personeli tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirdi. Programında konuşan Başkan Bıyık, kadınların toplumdaki öneminden bahsetti. Başkan Bıyık, "Bir gün değil her gün saygıyı hak eden kadınlarımız, hayatımızın her anında emekleri ve varlıkları ile fedakarlığın sevginin adıdır. Programa katılan kadınlarımıza ve programın hazırlanmasında emeği geçen, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Bıyık: Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor

Başkan Bıyık: Kadınlar bir gün değil her gün saygıyı hak ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çifteler Belediyesi, Kadir Bıyık, Eskişehir, Mart, Yerel, Haberler

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