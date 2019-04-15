Başkan Bayındır: "Sizlerle Güzel İşler Yapacağıma İnanıyorum"

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Belediye Meclisinin ilk toplantısında yeni seçilen meclis üyelerine seslenerek, "Sizlerle beraber güzel işler yapacağıma inanıyorum" dedi.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Beyşehir Belediyesi Meclisine seçilen yeni üyelerin katılımıyla yeni dönemin ilk toplantısı Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi. Beyşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü, meclis 1 ve 2. başkan vekilliği seçimleri, meclis katiplikleri, encümen üyelikleri, imar komisyonu ve plan ve bütçe komisyon üyelikleri seçimleri yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Adil Bayındır, seçim sonuçlarıyla birlikte yeni seçilen meclis üyelerine başarılar dileyerek, "Allah hiç birimizi utandırmasın, şehrimizin yolunu açık tutsun. Hep birlikte güzel projelere imza atalım. Belediyecilik hem zevklidir, hem zordur. Sizlerle güzel işler yapacağıma inanıyorum. Beyşehir tarihine güzel projeleri, istihdama yol açacak projeleri alt ve üst yapısıyla şehri, beldelerdeki bütün köylerimizi yeniden gözden geçirerek planlamalar yapacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA