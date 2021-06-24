Başkan Baydilli dolandırıcılara karşı uyardı
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Başkan Baydilli dolandırıcılara karşı uyardı

Başkan Baydilli dolandırıcılara karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan sosyal marketi ziyaret ederek son zamanlarda kendi adları verilerek yapılan dolandırıcılığa tepki gösterdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan sosyal marketi ziyaret ederek son zamanlarda kendi adları verilerek yapılan dolandırıcılığa tepki gösterdi.

Karaköprü'de 'iyiliğe açılan kapı' olarak nitelendirilen Karaköprü Belediyesi Sosyal Market vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. İlçede tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan giyime her ihtiyacının ücretsiz olarak karşılandığı sosyal markette hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sosyal marketi ziyaret edip gidişat hakkında bilgi alırken, burada bir açıklama yaparak son zamanlarda gündeme gelen dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili vatandaşları uyardı. Karaköprü Belediyesi ve kendisinin adı verilerek ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı yalanıyla bazı vatandaşların dolandırıldığını duyduklarını ifade eden Başkan Baydilli, "Bizim kesinlikle kimseden öyle bir talebimiz olmadı. Bizim tek yardım merciimiz sosyal marketimizdir, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz onlara verdiğimiz kartla gelip buradan ihtiyacı olan malzemeleri alabiliyor. Burası hayırsever iş adamlarımızın ve vatandaşların destekleriyle hizmet veriyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlarımız sosyal marketimize yardımda bulunarak ihtiyaç sahipleri için gerekli malzemeleri temin etmemizi sağlayabilir. Marketimize bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen, katkılarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Baydilli sosyal market ziyaretinde karşılaştığı vatandaşlarla sohbet edip taleplerini de dinledi. - ŞANLIURFA

Başkan Baydilli dolandırıcılara karşı uyardı
Başkan Baydilli dolandırıcılara karşı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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