Başkan Batur'dan çocuklara moral ziyareti

08.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:58

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.



Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan kampanyaya özel olarak hazırlatıp kentin merkezi yerlerine astırdığı afişlerle ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla destek veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocuklara moral aşılamak için bu kez Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.



Ziyaret sırasında Başkan Batur'a hastanenin ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı'nın yetkilileri ile Konak Belediyesi Meclisi Sağlık Komisyonu üyeleri de eşlik etti. Çocuklarla konuşarak, onlara çeşitli hediyeler veren Batur, "Çocuklarımızın ilgiye, sevgiye ihtiyaçları var. Bu hastalığın en büyük ilacı da zaten moral. Biz de çocuklarımıza ve ailelerine moral aşılamaya çalıştık. Hepsinin kısa sürede iyileşmesi en büyük umudum. Bir an önce iyileşsinler ve onlar için hazırladığımız parklarda tıpkı yaşıtları gibi oynasınlar, arkadaşlarıyla okullarına gidip kendi gelecekleri için hazırlansınlar istiyoruz" dedi.



Başkan Batur, çocukları korumak adına ziyaret sırasında yüzüne maskede taktı. - İZMİR

Kaynak: İHA