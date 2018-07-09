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Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'ın aileyi ziyaretinden detaylar

Engelli Fehime Ayhan'ın kendisine armağan edilen engelli aracında görüntüleri

Eşi Ahmet Ayhan ve Belediye Başkanı Barçin'in açıklaması Başkan Barçin'den engelli çifte ziyaret

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, ilçede yaşayan engelli çifti ziyaret etti.

Barçin, Börülceağaç Mahallesi'nde yaşayan engelli Ahmet Ayhan ile yine altı aylıkken geçirdiği çocuk felcinden sonra sakat kalan eşi Fehime Ayhan'ı evlerinde ziyaret etti.

Barçin, aileye, hayırsever Ercan Gülen tarafından verilen engelli aracını teslim etti. Barçin ziyarette, başta evlerinin onarımı olmak üzere aileye yardım sözü verdi.

Kendisine hediye edilen engelli aracına binip sokağa çıkan Fehime Ayhan, hayırsever Ercan Gülen ile Başkan Barçin'e teşekkür etti.

Fehime Ayhan, daha önce kendisini eşinin özürlü aracıyla gezdirdiğini, şimdi ise artık kendi aracıyla gezebileceğini belirterek, "Komşularıma gideyim, fazla bir şey istemiyorum." dedi.

Barçin ise aile için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.