Başkan Barçin'den Engelli Çifte Ziyaret
Görüntü DÖKÜMÜ: Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'ın aileyi ziyaretinden detaylar Engelli Fehime Ayhan'ın kendisine armağan edilen engelli aracında görüntüleri Eşi Ahmet Ayhan ve Belediye Başkanı Barçin'in açıklaması Başkan Barçin'den engelli çifte ziyaret Manyas Belediye Başkanı Tancan...
Görüntü DÖKÜMÜ:
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'ın aileyi ziyaretinden detaylar
Engelli Fehime Ayhan'ın kendisine armağan edilen engelli aracında görüntüleri
Eşi Ahmet Ayhan ve Belediye Başkanı Barçin'in açıklaması Başkan Barçin'den engelli çifte ziyaret
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, ilçede yaşayan engelli çifti ziyaret etti.
Barçin, Börülceağaç Mahallesi'nde yaşayan engelli Ahmet Ayhan ile yine altı aylıkken geçirdiği çocuk felcinden sonra sakat kalan eşi Fehime Ayhan'ı evlerinde ziyaret etti.
Barçin, aileye, hayırsever Ercan Gülen tarafından verilen engelli aracını teslim etti. Barçin ziyarette, başta evlerinin onarımı olmak üzere aileye yardım sözü verdi.
Kendisine hediye edilen engelli aracına binip sokağa çıkan Fehime Ayhan, hayırsever Ercan Gülen ile Başkan Barçin'e teşekkür etti.
Fehime Ayhan, daha önce kendisini eşinin özürlü aracıyla gezdirdiğini, şimdi ise artık kendi aracıyla gezebileceğini belirterek, "Komşularıma gideyim, fazla bir şey istemiyorum." dedi.
Barçin ise aile için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.