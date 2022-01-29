Başkan Bakkalcıoğlu'ndan yeni yönetime ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan yeni yönetime ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan yeni yönetime ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercinsevenler ve Yetiştiricileri Derneği'ni ziyaret etti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercinsevenler ve Yetiştiricileri Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu dernek lokaline gerçekleştirdiği ziyarette, genel kurulun ardından dernek başkanlığına seçilen Salih Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Demir, yeni yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, Dernek Başkanı Demir ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Dernek Başkanı Demir ise, Başkan Bakkalcıoğlu'na nazik ziyareti ve derneğe katkıları nedeni ile teşekkür etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan yeni yönetime ziyaret

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan yeni yönetime ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Salih Demir, Bozüyük, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title