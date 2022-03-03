Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muhasebeciler Haftası nedeniyle mali müşavir ve muhasebecilere çikolata hediye ederek Muhasebeciler Günü'nü kutladı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muhasebeciler Haftası nedeniyle mali müşavir ve muhasebecilere çikolata hediye ederek Muhasebeciler Günü'nü kutladı.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından ilçede görev yapan mali müşavir ve muhasebeciler tek tek ziyaret edilerek çikolata hediye edildi. Görevliler mali müşavir ve muhasebecilere Başkan Bakkalcıoğlu'nun selamını ve kutlama mesajını ileterek görevlerinde kolaylıklar dilediler. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Muhasebe Haftası, Bozüyük, Yerel, Haberler

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