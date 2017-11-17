Başkan Bakıcı Ödülünü Tarihi Kentler Birliği Başkanı'nın Elinden Aldı

Tarihi Kentler Birliği'nin özendirme yarışmasında Bozüyük Belediyesi, Şehir Müzesi ve Arşivi'nin Restorasyonu projesi ile "Uygulama Ödülü"ne layık görüldü.



Antalya'da bu yıl 16.'sı düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle verildi. 69 belediye, 82 uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 projenin başvurduğu ve Bozüyük Belediyesi'nin Şehir Müzesi ve Arşivi Restorasyonu projesi ile başarılı tek yapı restorasyonu uygulaması, başarılı müzecilik çalışması, oluşturulan nitelikli kent arşivi ve projenin kent kimliğinin korunmasına yönelik kazanımları nedeniyle Uygulama Ödülü'ne layık görüldü. Törende Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ödülünü Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın elinden aldı. TKB Başkanı Yılmaz, Başkan Bakıcı'yı müzenin başarılı restorasyon projesi uygulaması için tebrik ederek ödülünü takdim etti. Başkan Bakıcı'nın vizyon projelerinden biri olan Şehir Müzesi ve Arşivi'nin restorasyon projesinin böyle anlamlı bir ödülü almayı başarması Bozüyük'te de memnuniyetle karşılandı.



Ayrıca TKB'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı'ndaki Özendirme Yarışması Sergisi'nde katılımcılarla paylaşıldı. Sergide Bozüyük Belediyesi'nin Şehir Müzesi ve Arşivi projesinin sergilendiği bölümde misafirlerini ağırlayan Başkan Bakıcı ziyaretçilere proje hakkında bilgi verdi. Ayrıca sergide yer alan tüm projeleri gezen TKB Başkanı Yılmaz, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve diğer protokol üyeleri Bozüyük Belediyesi'nin bölümünü de ziyaret etti. Burada TKB Başkanı Yılmaz, projenin uygulamasının çok başarılı olduğunu belirterek Bozüyük Belediyesi'ne övgüler yağdırdı ve Başkan Bakıcı'yı tebrik etti.



Ödül töreninin ardından memnuniyetini dile getiren Başkan Bakıcı "Bozüyük Şehir Müzemiz birçok Büyükşehir Projesi arasından sıyrılıp, 143 Belediye Projesi Arasından 'Tarihi Kentler Birliği Uygulama Ödülü'ne layık görüldü. Müzemizin oluşumunda emeği geçen başta Ak Parti Belediye Meclis Üyemiz Veysel Kılıç olmak üzere, Müze Danışma Kurulumuza, müzemize bağış yapan değerli vatandaşlarımıza ve tüm personelime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gurur hepimizin" dedi.



Ödül törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Başkan Danışmanı Levent Tokmak ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Müze Koordinatörü Veysel Kılıç katıldı. - BİLECİK