Başkan Babaoğlu: "Kütüphane ve Bilimsel Araştırma Merkezi Hendek'e çok yakışacak"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kütüphaneler Haftası nedeniyle resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir müjde verdi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kütüphaneler Haftası nedeniyle resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir müjde verdi. Kitabın önemine değinen Başkan Babaoğlu, "Okumak dünü, bugünü, yaşadığın şehri, dünyayı ve en önemlisi kendini keşfetmenin altın anahtarı olduğu gibi eşsiz bir servettir" dedi.

Sakarya Valiliği ile birlikte yapılacak olan MARKA destekli Sakarya'nın ilk Nitelikli İstihdam Merkezine da değinen Başkan Turgut Babaoğlu, "Söz verdiğimiz gibi Bilimsel Araştırma Merkezi ve kütüphane projemizi kısa sürede hayata geçireceğiz. Hendek'e çok yakışacak. Kütüphane Haftası Kutlu olsun" dedi. Babaoğlu'nun özellikle kütüphane projesinin başladığını duyurması büyük beğeni toplarken, projenin Bilimsel Araştırma Merkezi ile birlikte kısa sürede hayata geçirileceği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın önemsediği Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesinin bu yıl tamamlanması planlanıyor. Proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Sakarya Valiliği ve Hendek Belediyesi'nce yürütülecek. Merkezde kadınlara yönelik aşçılık, pastacılık, çikolata üretimi gibi konularda nitelikli eğitimler verilecek ve eğitim alan kişiler çeşitli iş alanlarında istihdam edilecek. Ayrıca merkeze bağlı bir tekstil atölyesi kurulacak. Merkez bahçesinde park ve sosyal alanlarda yer alacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı