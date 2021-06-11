Başkan Ayşe Çakmak, Kale Mahallesinde İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ayşe Çakmak, Kale Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Başkan Ayşe Çakmak, Kale Mahallesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tarihi Siverek Kalesi'nin çevresinde yapılacak kamulaştırma öncesi mahalle sakinleriyle görüştü.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, tarihi Siverek Kalesi'nin çevresinde yapılacak kamulaştırma öncesi mahalle sakinleriyle görüştü.

Uzun süredir mahalle sakinlerinin şikayetine sebep olan tarihi kalenin eteğinde bulunan evlerin kamulaştırılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın göreve başlamasının ardından AK Parti MKYK üyesi ve AB Uyum Komisyonu Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile Ankara'da temaslarda bulundu.

-Temaslar meyvelerini vermeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki olumlu geçen temasların ardından tarihi Siverek Kalesi ile ilgili adımlar atılmaya başlandı.

Temaslar kapsamında şikayetlere konu olan ve bağımlıların yuvası haline gelen kale eteğindeki evlerin kamulaştırılması kararı alındı.

Bölgede metruk hale gelen evlerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Ayşe Çakmak, bölgede yaşayan vatandaşların kamulaştırma sırasında belediyeye yardımcı olmalarını istedi.

Yürütülecek çalışmalar hakkında mahalle muhtarı Sedat Önet ve ev sahiplerine bilgi veren Çakmak, bölge esnafını da ziyaret etti.

Bakanlık düzeyinde yürütülecek projeler konusunda yapılan görüşmelerde tarihi bir fırsat elde ettiklerini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Görüşmelere, ilçemizde kronik sorunlar konusunda dersimize iyi çalışıp sağlam bir dosya ile gittik. Görüşmeler sırasında istediğimiz hizmetleri alabilmek için çok çabaladık ve almayı başardık. Prensip olarak başlamadığımız hiçbir çalışmayı öncesinden söylemiyoruz. Buradaki amacımız da olası yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle halkımıza ve vatandaşımıza mahcup olmamaktır ancak önümüzdeki günlerde birçok alanda ilçemize kazandırdığımız hizmetler başlayınca yaptığımız görüşmeler ve temasların önemi de anlaşılacak. Halkımızdan biraz daha sabır ve anlayış göstermelerini rica ediyorum. " dedi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, kale eteğinde başlayacak çalışmaları dört gözle beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ayşe Çakmak, Kale Mahallesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 12:57:23. #1.16#

title