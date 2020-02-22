Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra
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Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

22.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:40
Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Barış Ayhan, ziyarete gelen KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Çerkez Derneği Başkanı Rahşan , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kafkas Derneği Başkanı Gülhan Saraç ile bir süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Barış Ayhan, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci'ye Sinop'a özgü kotra modeli hediye etti. - SİNOP

Kaynak: İHA
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