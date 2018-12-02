Başkan Aydın, Yeni Hizmet Binalarını Gezdi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, belediye tarafından yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Şehir içerinde kalan Sivas Belediyesine ait Makina İkmal Tesisleri bünyesinde görev yapan tüm birimler Özbelsan Saha Amirliğine taşınıyor. Geçtiğimiz yıl tamamlanan günün şartlarına uygun ihtiyaca cevap veren tesisleri Belediye Başkanı Sami Aydın yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aydın,"Makina İkmal Birimimizin olduğu alan eski Özbelsan Yukarı Tekke'nin karşısındaki bölgeydi. Oradaki çalışma ortamları son derece olumsuz ve kötüydü. Özellikle kış aylarında arkadaşlarım çok soğuk şartlar altında o çalışmaları yürütüyorlardı. Oradaki birimlerimizin tamamını yeni makina ikmal bölümüne şuan üzerinde bulunduğumuz kılavuz bölgesine naklettik 13 tane birimimiz boyahane, kabortahane, demirhane, elektrik, marangoz başta olmak üzere bütün birimlerimize burada günün şartlarına uygun rahat çalışma ortamlarını içeren ve her türlü ekipmanında ölçütlerine uygun programlı planlı güzel bir tesisi Sivas Belediyesi'ne kazandırmış olduk. Bu hizmetlerin maliyeti yaklaşık 8 milyon civarında 6 bin metrekare kapalı alandan oluşan çok sayıda hangarların bulunduğu bir yatırım oldu." ifadesini kullandı.

Başkan Aydın daha sonra yeni Özbelsan hizmet binası ile ekmek fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu. Aydın, "Özbelsan ekmek fabrikasını ve Özbelsan'a ait fabrikaları bu bölgeye taşıyacağız. Eski ekmek fabrikası Kadınlar Kültür Merkezi olarak hizmet verecek bu hizmetlerin toplam maliyeti de 9 milyon civarında." dedi. - SİVAS