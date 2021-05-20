Başkan Aydın, güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Aydın, güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor

Başkan Aydın, güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, her sabah güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, her sabah güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor.

Osmanlı'nın ilk başşehri olan Yenişehir, aynı zamanda adını Türkiye ve dünyaya tarım ve hayvancılık ile duyurmaya devam ediyor. İlçe nüfusunun yüzde 80'i tarım ve hayvancılık yapıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin bir çok önemli özelliği bulunuyor. Tarihi tarımı hayvancılığı ile zengin bir yerdeyiz. İlçemizdeki çiftçilerimiz hayvancılık ile uğraşan halkımız ve esnafımız canla başla mücadele ediyor. Büyük emek harcıyorlar. Öncelikle şahsım ve ilçem adına hepsine teşekkür ediyorum. Her sabah belediyeye gitmeden esnafımıza üreticilerimize ziyarete gidiyorum. Onlarla hasbihal edip istek ve beklentilerini dinliyor. Çözüm noktasında üzerimize düşen ne varsa yardımcı olmak için canla başla çalıştığımızda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde meydana gelen virüsten dolayı esnafımız zor günler geçirdi. İnşallah sağlıklı bol bereketli günlerde esnafımız ile bir arada olmak dileğiyle bütün herkese hayırlı işler diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Başkan Aydın, güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Aydın, güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:32:02. #1.15#

title