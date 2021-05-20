Başkan Aydın, güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, her sabah güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, her sabah güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor.

Osmanlı'nın ilk başşehri olan Yenişehir, aynı zamanda adını Türkiye ve dünyaya tarım ve hayvancılık ile duyurmaya devam ediyor. İlçe nüfusunun yüzde 80'i tarım ve hayvancılık yapıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemizin bir çok önemli özelliği bulunuyor. Tarihi tarımı hayvancılığı ile zengin bir yerdeyiz. İlçemizdeki çiftçilerimiz hayvancılık ile uğraşan halkımız ve esnafımız canla başla mücadele ediyor. Büyük emek harcıyorlar. Öncelikle şahsım ve ilçem adına hepsine teşekkür ediyorum. Her sabah belediyeye gitmeden esnafımıza üreticilerimize ziyarete gidiyorum. Onlarla hasbihal edip istek ve beklentilerini dinliyor. Çözüm noktasında üzerimize düşen ne varsa yardımcı olmak için canla başla çalıştığımızda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde meydana gelen virüsten dolayı esnafımız zor günler geçirdi. İnşallah sağlıklı bol bereketli günlerde esnafımız ile bir arada olmak dileğiyle bütün herkese hayırlı işler diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı