Başkan Aydın damadı terletti
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Başkan Aydın damadı terletti

Başkan Aydın damadı terletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yenişehir Belediyesinde çalışan Abdüssamed Yenilen'in nikah merasimi neşeli anlara ev sahipliği yaptı.

Yenişehir Belediyesinde çalışan Abdüssamed Yenilen'in nikah merasimi neşeli anlara ev sahipliği yaptı.

Belediye bünyesinde çalışan Abdüssamed Yenilen'i mutlu gününde mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki nikahı kıyan Belediye Başkanı Davut Aydın, çiftlere pasta keserek mutluluklar diledi ."Damat bizim çalışanımız, ama biz kız tarafıyız. Bizden öyle kolay kız alınmaz" diyerek sahneye çok sayıda şahit çağıran Başkan Davut Aydın, damada anne, baba, kayınvalide ve kayınpeder isimlerini sorarak personeline yüklendi. Neşeli görüntülerin yaşandığı nikaha ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Davut Aydın, "Personelimiz Abdüssamed Yenilen'in Zehra Şahin kardeşlerimizin nikahını kıydık, hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah hayat yolculuklarında daima iyilik ve güzellikle karşılaştırsın. Mutluluklarına ortak olduğumuz genç kardeşlerime ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Başkan Aydın damadı terletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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