Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi
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Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi

27.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:38
Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bozen ve Akçaköy Mahallelerinde hayırseverlerce yaptırılan ve Altıeylül Belediyesi'nce yapımına destek verilen evleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduBozen ve Akçaköy Mahallelerinde hayırseverlerce yaptırılan, Altıeylül Belediyesi'nin de destek...

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Bozen ve Akçaköy Mahallelerinde hayırseverlerce yaptırılan ve Altıeylül Belediyesi'nce yapımına destek verilen evleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Bozen ve Akçaköy Mahallelerinde hayırseverlerce yaptırılan, Altıeylül Belediyesi'nin de destek olduğu evlerden bir tanesi sahibine teslim edilmiş vaziyetteyken diğerinin ise yapımı devam ediyor. Kendisi de inşaat mühendisi olan Başkan Avcı, Bozen Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Çilesiz ve Serpil Çilesiz çiftinin evlerinin inşaatında incelemelerde bulundu. Akçaköy Mahellesi'nde ikamet eden Fatma Bodurcan'nın evi ise kendisine daha önce teslim edilmişti. Burada da incelemelerini yapan Başkan Avcı, aldığı geri bildirimlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Avcı "O halde bizlere de hayırlarda yarışmak düşer"

Evlerin yeni sahipleriyle sohbet eden Başkan Avcı, incelemelerinin ardından "Bugün hayırseverlerimizin yaptırmış olduğu evleri ziyaret ettik. Altıeylül Belediyesi olarak elimizden gelen desteği de verdik. Bizim buradaki görevimiz, ihtiyaca cevap verebilmektir. Bazen doğrudan, bazen de dolaylı yoldan bunu gerçekleştiriyoruz. Hayırseverler ile vatandaşlarımızın arasında köprü vazifesi görmekten de çok mutluyuz. Buradan hayırsever vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Eğer ihtiyaç sahiplerine ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz; aradaki ayrımı yapmakta güçlük çekiyoruz diyorlarsa lütfen bize ulaşsınlar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve yapılan yardımın doğru adrese ulaşması hususunda bize düşen görevi yapmaya hazırız. Gönülleri rahat olsun. Hayırsever vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah-ü Teala'nın buyurduğu üzere bizim üstümüze düşen hayırlarda yarışmaktır. Bize de ilçemiz sınırları içerisinde müşkül durumda olan, ihtiyaç sahibi kim varsa onların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerimize düşeni, elimizden gelen gayreti yapmak ve hayırlarda yarışmak düşer" dedi.

Başkan Avcı'nın çalışma ziyaretine Sosyal Yardım İşleri Müdürü Abdüllatif Özer de eşlik etti. - BALIKESİR

Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi
Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi
Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi
Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi
Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi
Başkan Avcı hayırseverlerce yaptırılan evleri inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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