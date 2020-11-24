Başkan Atay, "Öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Başkan Atay, "Öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor"

24.11.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:27
Başkan Atay,

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Atay'ın ve Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan metinde dünyanın içinde bulunduğu zor dönemde öğretmenlerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığına dikkat çekildi. Öğretmenlerin akıl ve bilim ışığında yetiştireceği nesillerin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağı belirtilen kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi; "Değerli öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor. İnanıyoruz ki bu korkulu günlerden geçip huzurlu ve sağlıklı bir dönemde geleceğimizi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki ülkemizi, öğretmenlerimizin bu dönemde büyük emek verdiği çocuklarımız güzelleştirecek. Bugün bunun önemini daha iyi biliyor ve anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de yolumuzu akıl ve bilimin aydınlığıyla açan, en büyük yol göstericimiz, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda inanç ve kararlılıkla yürüyen geleceğimizi emanet ettiğimiz bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız" - AYDIN

Başkan Atay, 'Öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

(salı geçilecek) Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor
(salı geçilecek) Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Son dakika haberi | Bahçeli: Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kâbus dolu bir hayaldir
Son dakika haberi | Bahçeli: Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kâbus dolu bir hayaldir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Berkun Oya Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Lewis Hamilton Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Atay, "Öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:28:38. #1.14#
title