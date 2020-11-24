Başkan Atay, "Öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Atay'ın ve Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan metinde dünyanın içinde bulunduğu zor dönemde öğretmenlerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığına dikkat çekildi. Öğretmenlerin akıl ve bilim ışığında yetiştireceği nesillerin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağı belirtilen kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi; "Değerli öğretmenlerimizin varlığı bize güç veriyor. İnanıyoruz ki bu korkulu günlerden geçip huzurlu ve sağlıklı bir dönemde geleceğimizi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Biliyoruz ki ülkemizi, öğretmenlerimizin bu dönemde büyük emek verdiği çocuklarımız güzelleştirecek. Bugün bunun önemini daha iyi biliyor ve anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de yolumuzu akıl ve bilimin aydınlığıyla açan, en büyük yol göstericimiz, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda inanç ve kararlılıkla yürüyen geleceğimizi emanet ettiğimiz bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı