Başkan Atay'dan lise öğrencilerine destek
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Başkan Atay'dan lise öğrencilerine destek

22.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:35
Başkan Atay'dan lise öğrencilerine destek

Efeler Belediyesi ile Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 'Mesleki/Teknik Eğitime Destek ve Yerel Yönetim ile AR-GE İşbirliği' Protokolü yapıldı.

Efeler Belediyesi ile Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 'Mesleki/Teknik Eğitime Destek ve Yerel Yönetim ile AR-GE İşbirliği' Protokolü yapıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aygün arasında imzalanan protokol kapsamında; Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni teknik ve yöntemlere dayalı atölye kurularak öğrencilerin eğitimleri ve mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri için işbirliği sağlandı.

Efeler Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, öğrencilerin eğitimleri konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli katkıyı yapacağız. Ayrıca öğrencilerimizin hayata atıldıkları zaman iş bulabilme olanaklarını artıracak alt yapıyı gerçekleştiriyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konu, seçim öncesi Efeler halkına verdiğim sözler arasındaydı. Sözümü gerçekleştirmiş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aygün ise şöyle konuştu: "Okulumuzda egzoz emisyon ölçüm cihazının kurulabilmesi için bir projemiz var. Bunu gerçekleştirebilmemiz için başkanımızdan ruhsat talebimiz oldu. Sağ olsun kendisi ilgilendi. Bundan sonraki süreçte işbirliği içinde gerekli AR-GE çalışmaları yapıp, Efelerimize katkı sağlamak istiyoruz. Başkanımıza şahsım ve okulum adına çok teşekkür ediyorum." - AYDIN

Başkan Atay'dan lise öğrencilerine destek
Başkan Atay'dan lise öğrencilerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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