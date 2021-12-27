Başkan Atay'dan Efelerli kadınlara yeni yıl müjdesi

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadınlar için hayata geçirdiği projelerden biri olan Hanımevi'nin ikincisi Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Sadece kadın vatandaşların hizmetine sunulan, hem bu yönüyle hem de ücretsiz ikramları ve nezih ortamıyla Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi'nin ikincisi, Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet (İnönü) Caddesi No: 30 adresinde, 29 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te açılacak.

Başkan Atay, "Çok sevildi, ikincisi geldi" sloganıyla hizmete girmeye gün sayan Çeştepe Hanımevi'nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet ederek, "Çeştepe Hanımevi'miz için hazırlıklarımızı tamamladık. Hanımevi'mizi söz verdiğimiz gibi yeni yıldan önce görkemli bir törenle hizmete açacağız. Efeler Belediyesi olarak çalışmalarımızda ve yatırımlarımızda kadın vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü yapacağımız açılışla bir sözümü daha gerçekleştirmiş olacağım. Efeler halkını Çeştepe Hanımevi'mizin açılışına bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım" diye konuştu. - AYDIN