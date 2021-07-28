Başkan Atam: "Tüm kurumlarla uyum içerisindeyiz"

Kütahya Adliyesi Yazı İşleri Müdürleri, Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kütahya Adliyesi Yazı İşleri Müdürleri, Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Adliye Yazı İşleri Müdürleri Cavit Kocaçay, Nurgül Ural ve Recep Aydın, Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam'ı makamında ziyaret ederek, Baro Başkanı seçilmesi dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Seher Sivri Gökduman ve Av. Esin Özak Sezengöz'de hazır bulundu. Başkan Av. Ahmet Atam ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri Adliye Yazı İşleri Müdürlerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Başkan Ahmet Atam, baro olarak yargı çalışanları başta olmak üzere tüm kurumlarla çalışmaların uyum içerisinde sürdürüldüğünü söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı