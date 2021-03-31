Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor
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Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği genel kurul toplantısına katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği genel kurul toplantısına katıldı. Toplantıda dernek başkanlığına seçilen Ataç, "Kentimizin en önemli değerlerden Eskişehirsporumuzun efsanelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği'nin genel kurul toplantısına katıldı. Uluönder Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Efsane Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra Eskişehirspor'un efsane kadrosunda yer alan futbolcular katıldı. Genel kurul toplantısında derneğin yeni yönetimi belirlenirken dernek başkanlığına ise Başkan Ataç seçildi.

Başkan Ataç toplantıda yaptığı konuşmada, "Ben de başta Fethi Kaptan olmak üzere bugüne kadar emeği geçmiş bütün yönetim kurulu başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisin yaşaması hem efsane Eskişehirspor adına hem de bu kentte sizlere sahip çıkılması adına çok önemli. Zaman zaman aklıma yaptığım projeler gelir. En çok sevindiğim projelerden biri de bu projedir. Her zaman derim; Allah'a çok şükür aklıma gelmiş, bu projeyi yaptım. Bu güzel tesisi sonuna kadar yaşatacağız arkadaşlar. Kentimizin en önemli değerlerinden Eskişehirsporumuzun efsanelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Efsane futbolcular da daima sporun ve Eskişehirli sporcuların yanında ve destekçisi olduğu için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Eskişehirspor'un efsane futbolcularından oluşan dernek yönetim kurulunda ise şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu: Vahap Özbayer, Taşkın Yılmaz, İlhan Çolak, Hüdai Doğu, Feza Baycan, Metin Çelik ve Denetim Kurulu ise İsmet Turan, Varol Bülbül, Gani Gümüşcan'dan oluştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor
Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor
Başkan Ataç, Eskişehirspor'a sahip çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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