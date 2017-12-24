Başkan Ataç 4 İşyerinin Açılış Törenine Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli girişimcilerin işyeri açma mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.



Başkan Ataç Eskişehirli vatandaşlara hizmet verecek 4 işyerinin daha açılış törenlerine katıldı. İlk olarak Batıkent Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde hizmete açılan bir psikolojik danışmanlık merkezini ziyaret eden Başkan Ataç, burada işyerinin açılış kurdelesini kesti. Törende konuşan Ataç, psikolojik danışmanlık hizmetinin önemli olduğunu ifade ederek, işletme sahibi Uzman Psikolog Aslı Sarıkardaşoğlu'nu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.



Başkan Ataç daha sonra Çamlıca Mahallesi, Tombakzade Caddesi'nde açılışı gerçekleştirilen bir kuaförü ziyaret etti. Başkan Ataç burada da işletme sahibi Semih Uylaş'ı tebrik ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.



Ahmet Ataç'ın bir sonraki durağı ise Eskibağlar Mahallesi, Üniversite Caddesi oldu. Kafe açılışına Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile birlikte katılan Başkan Ataç, işletme sahibi Sibel Geyik'i tebrik etti. Ataç, açılış kurdelesinin kesilmesi ile hizmete açılan işletmeye ticari hayatında başarılar diledi.



Başkan Ataç daha sonra Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde açılan bir mağazayı ziyaret etti. Burada Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Ataç, işletmeci Hülya Gülhan'a bol kazançlar temenni etti.



Yeni işyeri sahiplerine temsili siftah parası da takdim eden Başkan Ataç, "Ekonomik açıdan ülkece zor günlerden geçiyoruz. İşsizlik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda yapılan ticari yatırımlar, istihdam açısından büyük önem arz ediyor. Bu işletmeler hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de Eskişehirli vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlayacak. Tüm işletmelerimize bol kazançlar ve hayırlı işler diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR