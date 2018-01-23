Başkan Asaf Akar: Ordumuz Dünyaya Gücünü Göstermektedir

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin bölgesine devam eden "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Ordumuzun dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu belirten Başkan Asaf Akar, "Hepinizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, 20 Ocak Cumartesi günü Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bir gece ansızın geldik, inlerine kadar girdik. Dün kahraman ordumuz El Bab'da ne yaptıysa bugün de Afrin'de aynı cesaret ve kararlılıkla hedeflerine yürüyor. Ülkemize ve milletimize yönelen tehditlere bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatına katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah güç ve kuvvet versin. Ordumuzu muzaffer kılsın. Ordumuz gerek hava harekatlarıyla gerekse kara harekatlarıya tüm dünyaya gücünü göstermektedir. Türk milleti top yekün ordusun arkasındadır" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA