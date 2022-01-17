Başkan Arda'nın mücadelesi sonuç verdi

Göreve geldiği günden bu yana Sarnıç'taki sorunun çözümü için mücadele eden, vatandaşlarla buluşan, imza kampanyası ile konunun gündemde kalmasını sağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda konuyu takip eden Başkan Arda, Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde son gelinen noktayı konuşmak için vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Aslı Özgür ve İzel Zenginobuz Derinsu, Plan ve Proje Müdürü Halil Soyer'in de eşlik ettiği toplantıda Başkan Arda, verilen mücadelenin sonuca ulaştığını açıkladı. 16 yıldır sonuçlanmayan konuyu gündeme getirdiklerini, basında tartışılmasını sağladıklarını belirten Başkan Arda, "Bizim bu konuyu gündeme getirmemiz iktidar milletvekillerinin de buraya gelerek çalışma yapmasına neden oldu. En sonunda da burası rezerv alan ilan edildi. 800 lira civarında rayiç bedeller gönderilmeye başlandı. Bence tüm şartları zorlayın ve bu fırsatı kaçırmayın" dedi.

"30 milyonu da istemiyorum yeter ki bu sorun çözülsün"

Yapılan işlemin ardından belediyenin hiçbir gelir kazanmadığını da vurgulayan Başkan Arda, "Rezerv alan ilan edilmeden önce yasa gereği bu arsaların satış işleminin belediye üzerinden gerçekleşmesi gerekiyordu. Buna karşın sadece 1 parselle ilgili belediyeye devir yapıldı. O gün belirlenen rayiç bedeller 2 bin lira üzerinden gidiyordu. Buranın satışını yapmış olsaydık rayiç bedeller 2 bin lira gibi yüksek bir rakam olacaktı. Biz bunu beklettik. Bu arada Milli Emlak Müdürlüğü bu rayici düşüremediği için önce 38 parseli rezerv alanı ilan ettiler. Bu rezerv alanının ne olduğunu biz de bilmiyorduk. 'Arsalar TOKİ'ye mi geçecek? Vatandaşın elinden mi alınacak?' diye tereddüt yaşadık. Ankara ile görüştük. Bunun böyle olmadığını gördük. Biz, ondan sonra öğrendik ki Milli Emlak Müdürlüğü, 38 parseli TOKİ'ye devrettiğinde rayiçlerle emsal oluşturma olasılığı ortadan kalktı. 38 parselin satışının önü açıldı. Ben de en son Fatih Mahallesi'nde yaptığımız toplantıda 'madem öyle sadece 38 parsel değil 600 parselin hepsi rezerv alan ilan edilsin' dedim. Bir imza kampanyası düzenledik. 600'den fazla imza topladık. Yaklaşık 150 kişi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gittik, imzalı dilekçeleri ilettik. 5 kişilik ekiple Çevre ve Şehircilik Müdürü ile görüştük. Gaziemir Belediye Başkanı olarak rayiç düşsün istedik. Satış işleminden bizim belediye olarak yüzde 30 pay almamız gerekiyor. 'Ben istemiyorum o payı. Yeter ki rayiçleri düşürün ve tapuları verin. Bu sorun çözülsün' dedik. Ve sonunda 500 parselin satışı ile ilgili işlemler başladı. 825 lira civarında bir rayiç belirlendi. Burada 100 milyon liralık bir işlem var. 4706 sayılı yasa uygulansaydı ve biz belediye olarak bu yerleri satsaydık 100 milyonun 30 milyonu Gaziemir Belediyesi'ne gelecekti. 30 milyonu da istemiyorum yeter ki rayici düşürün, pratik bir şekilde bunu vatandaşa satın bu mesele kapansın. Belediye hizmetlerinin yapımı ile ilgili üstümüze düşen ne görev varsa yerine getiririz. Bugün gelinen noktada şu an 502 parselle ilgili satış evrakının geldiğini biliyoruz" diye konuştu.

"Tüm şartları zorlayın bu fırsatı kaçırmayın"

Vatandaşların gelinen süreçte karar verme noktasına geldiğini de anlatan Başkan Arda, belediyenin 30 milyon gibi bir paydan vazgeçtiğini de vurgulayarak, "Rayiç bedelin düşmesi karşılığında biz bu paradan vazgeçtik. Hep açık açık söyledim; 'Bütün parselleri rezerv alan ilan edin, biz bir şey istemiyoruz. Yapın çalışmanızı, rayicini de belirtin, bildirin vatandaşa satın bu mesele bitsin artık.' Ve gelinen noktada 638 parsel rezerv alan ilan edildi. Sizin burada yapmanız gereken bir şey var. Toprakları satın alacak mısınız? Almayacak mısınız? Bence olumlu bir noktaya gelindi. Bu arsalar artık TOKİ'ye devredildi. Bu arsaların TOKİ vasıtasıyla satışı söz konusu. Çıkan rayiç fiyatlar sizi rahatsız ediyor olabilir. Vade daha uzatılabilir. Bizim yaptığımız görüşmelerde maalesef ne vadenin uzatılması ne de rakamlarının düşmesinde mesafe alamadık. Bir talihsizliğimiz de ekonomi tepetaklak gitti. Döviz fırladı. Bu ekonomik koşullarda 800 lira gibi rakamların Ankara'da bu rakamı belirleyenler açısından normal olduğu söyleniyor. Sarnıç bölgesinde ayrıca bakınca da 2 bin lira ile 3 bin lira arasında rayiç de yükselmiş. Bu rakamların arasında 800 gibi bir rakam düşük görünüyor. Sizin bütçenize göre belki bu rakam düşük değil. Karar vereceksiniz. Ben bu fırsatı kaçırmamanızı dilerim. Burada ne kadar çok peşinat verilebilirse taksitleriniz o kadar düşebilir. Bu bir satış işlemi, ecrimisil ödemesi değil. Dolayısıyla satış işlemi sizler için bir fırsat" diye konuştu.

"Belediyeye pay verilmemesi haksızlık"

Tebligatların gelmeye başladığını ve ödemelerin de gelen yazıdan itibaren bir ay içinde yapılması gerektiğinin de altını çizen Başkan Arda, ödenen rayicin dışında istenilen 3 -5 bin liralık komisyonlarla ilgili de belediyenin hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Buradan hiçbir payın Gaziemir Belediyesi'ne gönderilmediğini, bunun haksızlık olduğunu da kaydederek şunları söyledi:

"Bu paraların içinden bir kuruş dahi Gaziemir Belediyesi'ne gelmeyecek. Bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hiç olmazsa bir kısmını bize göndermeleri gerekiyor. Biz, 2022 yılı için Sarnıç'ın yollarının yapımı için 15 milyon bütçe zaten ayırdık. Sarnıç'ın yollarını çalışacağız. Pazar yeri ile ilgili 11 bin metrekarelik bir yer var projesi çizildi. Oranın tahsisi için uğraşıyorum. Cumhuriyet Meydanı'nın yanında servi ağaçlarının olduğu alanın da tahsisini istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'nde 'belediye yatırımlarıyla ilgili arsa satın almayın. Devlete ait arazileri kullanın, belediye kaynaklarını heba etmeyin' diyor. Ben de Sarnıçlılara hizmet için pazar yeri ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki o parça için tahsis istiyorum. Biz de kamu kurumuyuz. Devletin başka bir ayağıyız. Çalışmalarımız bir taraftan sürüyor. Sarnıç'ın hizmetler için kaynak ayırdık. Şimdi yaptığınız evlerle ilgili ödediğiniz paralar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gidiyor. Bu işin özünde Gaziemir Belediyesi ekonomik olarak zararlı çıkıyor. Ama ben bu sorun çözülsün istedim. Parayı onlar alsın. Yeter ki siz tapularınızı alın bir daha da ne ecrimisil ne para ödemesi aklınızı ucuna gelmesin. 16 yıldır çözülmemiş bir mesele çözülsün. Tüm şartlarınızı zorlayın ve bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Bu işin başka bir çözümü görülmüyor."

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