Başkan Arda'dan 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasına açıklama
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Başkan Arda'dan 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiası ile ilgili açıklamada bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Benim Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir açıklamam olmamıştır.

Başkan Arda'dan 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasına açıklama
03.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiası ile ilgili açıklamada bulunan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Benim Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir açıklamam olmamıştır. Ortaya atılan iddiaları yüce Türk yargısı en iyi şekilde araştıracak ve sonuçlandıracaktır" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Adaylık süreci dahil olmak üzere seçilmiş başkana yakışır bir şekilde davranmayı ilke edindiğini, hiçbir söyleminde ve eyleminde ayrıştırıcı bir dil kullanmadığını ifade eden Başkan Arda, "Farklı siyasi düşünceye sahip herkesin görüşlerine saygı gösterdim, bu duruşumu sergilemeye devam ediyorum. 2016 yılında sosyal medya hesabımdan paylaştığım iddia edilen söylemler nedeniyle son günlerde 'siyaseten' gücü yetmeyenler tarafından hedef gösteriliyorum. Tüm kamuoyu bilmelidir ki, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için var gücümle mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Bu ulvi görevi yürütürken şahsıma yöneltilen suçlamaları kabul etmem mümkün değildir. Bu suçlamalar tamamen ülkenin içinde bulunduğu durumu gizleme, gündemi değiştirme taktiğidir. Başarısız siyasi bir hamledir. Medyaya yansıyan haberlerde hakkımda suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmektedir. Kamuoyuna duyurmam gerekir ki, benim Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren bir açıklamam olmamıştır. Ortaya atılan iddiaları yüce Türk yargısı en iyi şekilde araştıracak ve sonuçlandıracaktır" diye konuştu.

"Beni tehdit etmiştir"

Arda, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziemir Belediye Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiğini düşündüğü bu paylaşımları, ilerleyen süreçte 'herkes haddini bilecek, ayağını denk alacak' diyerek defalarca kez kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak açıkça beni tehdit etmiştir. Konuyu yargıya intikal ettirdiğini söylemesine karşın, sonucunu beklemeksizin art arda yaptığı paylaşımlar yargıyı etkileme çabasından başka bir şey değildir. Gaziemir halkının büyük takdirini kazanan çalışmalarımızla ilgili söz söyleyemeyen bu sağlıksız muhalefet bakış açısı, 'yarına kalır ama yanına kalmaz', 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' çığlıklarıyla adeta trollere beni hedef göstermiştir. Hesaplarıma tek bir merkezden yönlendirildiği açık olan bu mesajları gönderenler hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum. Eşim, çocuklarım, ailem ile ilgili ahlaksızca yapılan bu saldırıların karşısında her türlü hukuki zeminde savaşacağımı Gaziemir halkının bilmesini isterim."

Suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay ve meclis üyesi Atmaca'nın, 28 Mayıs tarihinde Gaziemir Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasını hatırlatan Başkan Arda, "Şahsıma yönelik, 'ahlaktan yoksun belediye başkanı' demek suretiyle 'kamu görevlisine hakaret' etmiş, yine aynı basın açıklamasında beni, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş gibi göstererek suç isnadı suretiyle 'iftira atmak' suçu da işlemişlerdir. Bu nedenle kendileri hakkında dün itibariyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Hakaret içerdiği varsayılan bu sosyal medya içeriklerinin başkaları tarafından da paylaşılması, varsayılan hakaret suçuna zincirleme katılarak suçun asli faili olmak anlamına geldiği yüksek yargının içtihat niteliğindeki kararlarıyla teyit edilmektedir. Yargıtay 18. Ceza Dairesinin yerleşmiş kararlarıyla sosyal medya içeriğini paylaşanın yanında, bu paylaşımı yayanlar için de aynı cezanın verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hakaret olduğu öne sürülen bu içerikleri paylaşan başta Uğur İnan Atmaca olmak üzere, sosyal medyada bu mesajların yayılmasını sağlayanlar ve sosyal medya hesaplarıma hakarette bulunanlar hakkında işlem yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna duyururum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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