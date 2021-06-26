Başkan Aras, Ekrem İmamoğlu ile görüştü
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Başkan Aras, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Başkan Aras, Ekrem İmamoğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Haziran belediye seçimini kazanmasının 2. yıl dönümüyle ilgili İmamoğlu'nu kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Haziran belediye seçimini kazanmasının 2. yıl dönümüyle ilgili İmamoğlu'nu kutladı.

Heritage İstanbul etkinlikleri kapsamında İstanbul'a giden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Sarıyer Emirgan Korusu içerisinde bulunan Beyaz Köşk'te yapılan görüşmede Aras, 23 Haziran belediye seçimini kazanmasının ikinci yıl dönümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Aras ayrıca, Bodrum'da İstanbul adına bir cadde, kent ormanı, kültür veya spor merkezi yapabileceği önerisinde bulundu.

Belediye Başkanı Aras, İmamoğlu ile görüşmesi sonrasında bir gazetecinin canlı yayın programına konuk oldu.

Aras programda yaptığı konuşmada, "Bodrum 1980'den sonra çok hızlı büyüdü. Bu büyümeye maalesef altyapı olarak ayak uyduramadık. Bu nüfus yoğunluğuyla beraber kaldırabileceği kapasitenin çok üstünde bir nüfusla yaz kış yaşıyor. Daha önceden yazın gelenlerle nüfusumuz 1 milyon, 1.5 milyon olurdu. Şimdi günde 600-700 ton çöp topluyoruz. Daha önce kışın 170 ton topluyordum. Genç, beyaz yakalıların şehrimize gelmesi bizim istediğimiz bir şey. Doğanın içerisinde, huzur içerisinde, ofislerin elektromanyetik radyasyonlarından, gerginliğinden, trafikten uzak çok daha verimli çalışabildiğini öğrendik. Şimdi Bodrum için yeni turizm beklentimiz: Digital Nomad's (Dijital Göçebeler). Biz şimdi bunun için çalışıyoruz. Özel mülke konu olan imara açık alanlar yapılaşıyor, onu önleyemiyoruz ama bir de kamusal alanlar var Daha önceden yeşil alan olarak ayrılmış, kentsel ağaçlandırma alanı olarak ayrılmış, mera alanı olarak ayrılmış, park alanı olarak ayrılmış birçok yer var. Bunlar özelleştirmeye devredilip plan yapılıp satışa sunuluyor. Bizim en büyük itirazımız buna. Çünkü 1/100000'lik çevre planlarında bile öngörülmemiş olan bir nüfus taşıyorsunuz. Altyapı ve trafiğe baskı ile yeni bir problem sahası yaratıyorsunuz. Kamusal araziler Bodrum'da artık yapılaşmamalı. Özelleştirme 'Buralar atıl hazine arazileridir ve ekonomiye kazandırılacaktır' diye savunma yapıyor. Atıl hazine arazisi dediği yerde endemik bitki türleri, tarihi-arkeolojik sitler, hayvanlar bulunuyor. Orayı sadece insana ait olarak göremezsin, bütün dünya insana ait değil ki. Orada yaşayan bir sürü bitki, hayvan var. Her şeye 'insana yarar' gözüyle bakamayız. Bodrum sadece Türkiye'ye değil; dünyaya ait bir miras. Bodrum'un mafya ilişkileriyle anılmasını hiç istemiyoruz. Bodrum 1960'lardan sonra Cevat Şakir'lerin, Mina Urgan'ların, Azra Erhat'ların, Sabahattin Eyüboğlu'ların, Bedri Rahmi'lerin yani Türkiye'nin en önemli aydınlarının tercih ettiği kenttir. - MUĞLA

Başkan Aras, Ekrem İmamoğlu ile görüştü
Başkan Aras, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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