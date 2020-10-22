Başkan Altınsoy: "Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediyesi koordinesi ve TOKİ Başkanlığının eliyle yapımında sona gelinen modern sanayi sitesi hakkında bilgiler vererek, "Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz" dedi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediyesi koordinesi ve TOKİ Başkanlığının eliyle yapımında sona gelinen modern sanayi sitesi hakkında bilgiler vererek, "Laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz" dedi.

Aksaray'da sanayi esnaflarının ve vatandaşların uzun yıllardır beklediği yeni sanayi sitesi için sanayi esnafları ve oda başkanları ile birlikte görüşmeler yaparak çalışmalara 22.03.2016 tarihinde başlanıldığını aktaran AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye'de örnek proje olarak gösterilen Aksaray Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde yapılan Yeni Sanayi Sitesi projesindeki gelişmeleri detaylı olarak aktardı. Başlattıkları yeni dönüşüm seferberliğinde esnafın rızasını ön planda tutuklarına değinen Başkan Altınsoy, "Yeni Sanayi Sitesini yaparken esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden, onlarla el ele, omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu dönüşüm projesini yapmak istedik. Proje sürecinde esnaflarımızın talepleri doğrultusunda ödeme planı gibi ek protokoller imzalanmıştır. Protokollerin tamamlanmasına müteakip Aksaray Belediyesi tarafından 3.000.000 metrekarelik alan için keşif, metraj, mahal listeleri dahil mimari, statik, elektrik, mekanik projeleri ile birlikte altyapı ve üstyapı projeleri 1. etap ve 2. etap olarak hazırlandı. 1. etap proje bin 951 adet dükkan ve 200 bin metrekare açık alanı olarak planlanmıştır. Aralık 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasında bin 951 adet dükkan için talep toplandı. Talep toplaması neticesinde dükkan yüzölçümleri revize edilerek bin 620 adet dükkan olarak projelendirilmesine karar verildi. İlimizdeki odalar ile yapılan toplantı sonucu, 200 bin metrekarelik alanın açık alancılara yeterli olmadığı tespit edilmiş ve odalar tarafından tanzim edilen açık alan talebinde bulunan esnaf listesine istinaden yaklaşık 175 bin metrekare alan TOKİ'den ekstra talep edilmiştir" diye konuştu.

"Esnaflarımızın yararına ne gerekiyorsa tüm imkanlarımızla çalıştık"

Açık alancılar için TOKİ'nin ihale dışında satış yapamayacağı, doğrudan şahıslara tapu devrinin mümkün olmadığını aktaran Altınsoy, "5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, bedeli mukabilinde olsa dahi özel şahıslara ihale yapılmadan arsa devri yapılması söz konusu olmadığından TOKİ tarafından yaklaşık 375 bin metrekare arsanın devri Aksaray Belediyesi adına yapılamamıştır. Arsanın Ticaret Odası tarafından devri alınarak esnaflara devri planlanmış, ancak TOBB tarafından Ticaret Odası üzerinden işlem yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen esnaflarımızın yararına ne gerekiyorsa tüm imkanlarımızla çalıştık. Nihayetinde arsanın TOKİ'den alınarak esnaflara devri için Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı devreye aldık. 10.07.2019 tarihinde TOKİ'de yapılan toplantı neticesinde, arsanın TOKİ'den alınarak esnaflara devri ile plan notları için Esnaf ve Sanatkarlar Odası üzerinden işlem yapılmasına karar verildi. Sonuç olarak yaklaşık 375 bin metrekarelik arsının TOKİ'den alınarak esnaflara devredilmesine yönelik süreci belirleyen protokolü TOKİ ile Esnaf Sanatkarlar Odası arasında imzalanmasını sağladık. Ayrıca süreç içerisinde TOKİ tarafından belirlenen arsa metrekare birim fiyatı yapılan ikili görüşmeler sonucu, 250 TL'den 175 TL'ye indirilmiştir" şeklinde konuştu.

Aksaray esnafının ve halkının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Altınsoy, "Bu süreçte Aksaray Belediyemiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmış ve yapmaya devam etmektedir. AK Parti olarak laf siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz. Bu yürüyüşte her türlü fedakarlığı gösteren, liderine ve ülkesine sahip çıkan milletimize karşı bizlerde sorumluluğumuzun ve yüksek ideallerimizin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak bir işimiz bittiğinde bir başka işe koyulmaya devam edeceğiz. Esas olanın hizmet olduğunu, hizmetin bir nimet olduğunu unutmayarak Aksaray'ımız için el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Proje sürecinde yoğun emek ve mesai harcayan Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya, Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İş yerlerine kavuşacak olan sanayi esnafımıza yeni yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı