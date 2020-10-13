Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti

13.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:15
Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Gönül Seferberliği" programı kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Gönül Seferberliği" programı kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Büyük Bölcek Caddesi üzerindeki esnafın istek ve dileklerini dinleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden Altınsoy, her fırsatta Aksaray halkı ile bir arada olmaya gayret ettiklerini ve görüş ve önerilerin kendileri için önem arz ettiğinin altını çizdi. Altınsoy, "Esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de hükümetimizin çalışmalarını kendilerine anlatma fırsatı buluyoruz" dedi.

Yapılan her hizmetin vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için olduğunu belirten Altınsoy, vatandaşların yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti. Esnaf ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kurallarını hatırlatmayı da ihmal etmeyen İl Başkanı Altınsoy, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini de dile getirdi. Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaflar ise AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a teşekkür etti. - AKSARAY

Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Fatma Girik Türkan Şoray Sadri Alışık
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Altınsoy esnafları ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 15:16:00. #1.14#
title