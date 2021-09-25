Başkan Altınok söz verdi, yeni mezun 3 genç işe başladı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2021 Yılı Mezuniyet Törenine yaptığı konuşmada mezun olan üç genci belediye bünyesinde istihdam edeceklerinin sözünü veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı birincisi Zehra Nur Aydaş, Su Ürünleri Mühendisliği ikincisi Dudu Aktaş ve Bahçe Bitkileri birincisi Murat Kaya'yı işe başlattıklarını duyurdu.

Mezuniyet törenlerinde iş müjdesi alan üç genç Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ile birlikte Başkan Altınok'u ziyaret ettiler. Misafirleri makamında ağırlayan Altınok, keyifli geçen sohbetin ardından yeni mezun 3 gencin işe alındığını belirtti. Altınok, "3 öğrencimizi de 2 gün önce mezuniyette dediğimiz gibi belediyemizde işe aldık, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Gençlerimize hayırlı olsun"

Üniversite eğitimleri süresince öğrencilere destek veren aile ve üniversite hocalarına teşekkür eden Altınok şunları söyledi:

"Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dekanımız Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, emek veren bütün hocalarımız ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyorum. Mezun olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum, ailelerini kutluyorum. Gençlerimize hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun. Sevgili gençlerimiz inşallah güzel hizmetlere, hayırlı hizmetlere imza atarlar." - ANKARA

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