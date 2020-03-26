Başkan Altıkulaç, Vidanjör Kuka aracını teslim aldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen Vidanjör Kuka aracı, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Devrekani Belediye Başkan Engin Altıkulaç'a teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen Vidanjör Kuka aracı, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Devrekani Belediye Başkan Engin Altıkulaç'a teslim edildi. Araç, ilçeye getirilerek hizmete başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 666 bin TL değeri bulunan Vidanjör Kuka aracı Devrekani Belediyesine hibe edildi. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla alınan araç, hazırlandıktan sonra Devrekani Belediyesine teslim edildi. Aracı teslim alan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Vidanjör Kuka'nın ilçeye getirilerek halkın hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Vidanjör Kuka'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiğine işaret eden Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Araç, 666 bin TL değerinde Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Devrekani Belediyesine hibe edildi. Vidanjörümüzün hazırlanmasının ardından bizzat giderek teslim aldık. Aracımızı ilçeye getirerek halkımızın hizmetine sunduk. Aracımız, kanal açma makinesi ve vidanjör olarak görev yapabiliyor. Ayrıca zor durumda kaldığımızda su püskürtmesi de yapabiliyor. Yani itfaiye olarak ta kullanabiliyoruz. Bu hizmeti ilçemize getirme fırsatını veren ve hizmet getirmeyi nasip eden Rabbim'e sonsuz şükürler olsun. İlçemize yeni sıfır hizmet aracımız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aracı almamıza yardımcı olan tüm büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA