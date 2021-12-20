Başkan Altıkulaç'tan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

ÇANKIRI (İHA) - Devrekani Belediye Başkanı Çankırı Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Çankırı Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Vali İlhami Aktaş'a yaptıkları gezi hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali İlhami Aktaş ise Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile sohbet etti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti. - KASTAMONU

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