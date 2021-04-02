Başkan Altay yeni il kültür ve turizm müdürlüğü binasını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak yeni il kültür ve turizm müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak yeni il kültür ve turizm müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen yeni il kültür ve turizm müdürlüğü binasını inceledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile birlikte tamamlanmak üzere olan binada inceleme yapan Başkan Altay, Mevlana Meydanı'nın Türkiye'nin önemli manevi merkezlerinden birisi olduğunu ve bölgede önemli kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşümlerinin de hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Meydana bakan il kültür ve turizm müdürlüğü binasında da sona gelmiş durumdayız. İnşallah il kültür ve turizm müdürlüğümüz buraya taşınacak. Cephesiyle de Mevlana Meydanı'na bakan tüm binaları böylece güzelleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Konya'nın ticaretine önemli katkı sağlanacak"

Mevlana Türbesi'nin arkasındaki kentsel dönüşüme başlanması için bu binanın tamamlanması gerektiğini kaydeden Başkan Altay, "Kültür Müdürlüğümüz buraya taşındıktan sonra orada Karatay Belediyemiz ile büyük bir dönüşümün başlangıcı yapılacak. İnşallah bu dönemde Hz. Mevlana'nın türbesinin bulunduğu civardaki bütün olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyoruz. Gelen ziyaretçiler için yeni müze alanları, ticaret alanları, oteller inşa ediyoruz. Böylece Konya'ya gelen ziyaretçi sayısında çok ciddi bir artış olacak. Bu süreci yürütürken hemşehrilerimiz bizim en büyük destekçimiz. Onların desteği olmasa biz bu süreci bitiremeyiz. İnşallah 2023'e kadar Hazreti Mevlana Türbesi civarındaki bütün alanlarda hem Türkiye'nin en güzel kentsel dönüşümlerini, en güzel müzelerini, en güzel otellerini inşa etmiş olacağız. Böylece Konya'mızın ekonomisine, istihdamına, ticaretine çok önemli bir katkı sağlanmış olacak. İl Kültür Müdürlüğü binamız şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı