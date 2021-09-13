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Başkan Altay: Selçuklu'ya Ait Kültürü Ortaya Çıkarmak En Önemli Görevimiz

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Başkan Altay: Selçuklu'ya Ait Kültürü Ortaya Çıkarmak En Önemli Görevimiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, "II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Miras" konulu çevrimiçi forum düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "II. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale Surları Kültürel Miras" konulu çevrimiçi forum düzenledi.

Tarihi mirasın nesiller boyu ayakta kalabilmesi için yapılacak faaliyetlerin konuşulduğu ve iki oturumda gerçekleşen forumun açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'nın kadim bir şehirdir. Konya, insanlık tarihinin ilk olarak birlikte yaşamaya başladığı, UNESCO tarafından dünya mirası listesinde bulunan Çatalhöyük'ten itibaren 10 bin yıldır şehir kültürünü korumaya başlamış, dünyanın ender yerleşimlerinden birisidir. Şehirler bazı dönemlerde çok önemli hale gelmiş ama bazı dönemlerde o kimliğini yitirmiş. Konya bir süreklilik halinde 9-10 bin yıldır insanların birlikte yaşama kültürüne sahip olduğu bir şehir. Bu şehrin en önemli tarihlerinden birisi de Selçuklu'ya başkentlik yaptığı dönem. Hz. Mevlana bu dönemde Konya'da yaşamış ve dünyaya o günden itibaren sevgi ve dostluk mesajları vermiş. Hala milyonlarca insanın ziyaret ettiği önemli şahsiyetlerden birisi. Konya'nın bu altın çağında ortaya çıkan en önemli eserler de Alaaddin Tepesi diye tarif ettiğimiz, aslında bir höyük olan, üzerine o dönemde inşa edilen cami ve Selçuklu Sarayı'nın bulunduğu şehrin en merkezi yerlerinden biri olan alan. Bu alan hala şehrin merkezi noktasında bulunan, insanların günlük yaşamı içerisinde sıkça kullandığı bir mekan. Bu bölgenin etrafında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Cadde ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıyoruz. Mevlana civarında önemli kentsel dönüşümler yapıyoruz ama bu noktada yaklaşık 10 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. Artık ortaya çıkan görüntünün bir an önce derlenip toparlanıp insanlığın hizmetine sunulması gerekiyor. Bir Bilim Kurulu oluşturduk. Bu Bilim Kurulumuz ciddi bir çalışma yürütüyor. Bilim Kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. " dedi.

Başkan Altay, Alaaddin Tepesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkanların korunması, sergilenmesi ve yapılacak işlerin mevcut tarihi dokuya zarar vermeden yürütülmesiyle ilgili çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bu konuda biz gerekli iradeyi ortaya koyuyoruz. İnşallah bu forum ve sonrasında yapacağımız işler Selçuklu'nun kadim kültürünün insanlığın ortak mirasına tekrar sunulmasını, insanlar tarafından ziyaret edilmesini sağlayacak ve o günün anlaşılması ile ilgili çok önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Buna hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Bu ekibin bunu başaracağına inancım tam. Çünkü Selçuklu'nun mirasçıları olarak, onlara ait bir kültürü yeniden ortaya çıkarmak ve bu mirası yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak bizim bu şehirdeki en önemli göreimiz. Bunu başarmaya gayret ediyoruz. " diye konuştu.

Başkan Altay'ın konuşmasının ardından forumun ilk oturumunda; Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Erdemir, Müze Uzmanı Mehmet Ali Çelebi ve Doktora Öğrencisi Fatih Tarhan sunum gerçekleştirdi.

"Restorasyon ve Koruma" başlıklı forumun ikinci oturumunda ise; Doç. Dr. Zeynep Eres, Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Tanyeli, Doç. Dr. Francesca Balossi, Dr. Öğretim Üyesi Patricia Blessing kendi alanlarında sunumlar yaparak değerlendirmelerde bulundular.

Doç. Dr. Muharrem Çeken ve Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Salman moderatörlüğünde gerçekleşen forum, çevrimiçi olarak katılımcıların sormuş olduğu soru ve cevap kısmıyla tamamlandı.

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