Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
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Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti

Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret ederek, belediye başkanları ve AK Parti İlçe Teşkilat başkanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret ederek, belediye başkanları ve AK Parti İlçe Teşkilat başkanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini ziyaret etti. Başkan Altay, ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yıldırım ile birlikte Karapınar Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından Karapınar'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi ahşap depo restorasyonunda incelemelerde bulunan Başkan Altay, daha sonra Emirgazi ilçesine geçerek Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakcı, MHP Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi ile görüştü. Görüşmede 2021 yatırım programı kapsamında ilçeye yapılacak hizmetler değerlendirildi. Halkapınar ilçesine geçerek İlçe Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ve AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşger ile de görüşen Başkan Altay, devam eden yatırımlar ve yapılacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Belkaya Mahallesinde parke yapım çalışmaları başladı

Günün son ziyaretini Ereğli ilçesine yapan Başkan Altay, burada ilk olarak Ereğli ilçesine kazandırılacak 100 bin metrekare parke döşeme işinin başlangıç yeri olan Belkaya Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi. Ardından Ereğli Belediyesi'ni ziyaret ederek Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukcu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ile bir araya gelen Başkan Altay, ilçeye kazandırılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

"İlçelerimizde alt yapı ve üst yapı yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Karapınar, Emirgazi, Halkapınar ve Ereğli ilçe ziyaretleriyle birlikte 28 ilçenin tamamını bahar ayında ziyaret ettiklerini belirten Başkan Altay, "İlçe belediye başkanlarımızla 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarımızı paylaştık. Ayrıca KOSKİ'mizin yatırımlarını da istişare etme imkanı bulduk. 2021 yılında 28 ilçemizde Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak yine alt yapı ve üst yapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Karapınar ziyaretimizde eski TMO binası restorasyon çalışmalarını inceledik. Emirgazi ve Halkapınar'da belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Ereğli'de 100 bin metrekare parke döşeme işinin startını vermiş olduk. İnşallah Ereğli'mizde bu yıl yarı olimpik yüzme havuzumuzun başlangıcını yapacağız. Ayrıca Konya'nın girişi olan Adana-Konya yolu bağlantımızı sağlayan orta refüjdeki düzenlemelere de inşallah bu yıl başlamış olacağız. Böylece Adana istikametinden Konya'ya gelenler Ereğli'ye yakışır refüjde karşılanmış olacaklar. Tüm ilçe belediye başkanlarımıza göstermiş oldukları uyum ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 42 bin kilometrekarelik alanda hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi. - KONYA

Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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