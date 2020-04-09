Başkan Ali Var: "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Korona virüs Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler çerçevesinde müracaatları halinde halkın ihtiyaçlarını karşılanacaklarını ifade etti.

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Korona virüs Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler çerçevesinde müracaatları halinde halkın ihtiyaçlarını karşılanacaklarını ifade etti.

AK Parti İlçe binasının 12.00 -17.00 saatleri arasında açık olacağını belirten Başkan Ali Var," Sizlerin görüş, istek ve taleplerinizi almak için parti binamızda görevli arkadaşımıza müracaat ederek taleplerinizi iletebilirsiniz. Korona virüs Covid-19 ile mücadelede devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinde gerek telefon ile gerek ilçe binamıza müracaatlarınız ile sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla hemşerilerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz ilk günden itibaren Korona virüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın her birinin temel hizmetlere ve ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA