Başkan Ali Var: "Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"
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Başkan Ali Var: "Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

07.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:00
Başkan Ali Var:

Yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emet ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Emet ve Hisarcık olarak inandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emet ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Emet ve Hisarcık olarak inandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretleriyle ilgili bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, "Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte komşu ilçemiz Emet Kaymakamlığını, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ettik. Kaymakamımız Hasan Çiçek'e, Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'a ve AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Ciner'e göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim. İki ilçe bir arada olup birlik ve beraberlik çerçevesinde bölgemizdeki projelerin ve çalışmaların takipçisi olacağız. Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ali Var: 'Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz'
Başkan Ali Var: 'Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz'
Başkan Ali Var: 'Emet ve Hisarcık olarak inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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