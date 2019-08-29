Başkan Ali Çetinbaş: Kahraman ecdadımızın izindeyiz

29.08.2019 16:59

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bundan 97 yıl önce Dumlupınar'da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz" dedi.



Çetinbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.



Türk halkının demokrasi ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini ifade eden Çetinbaş, "30 Ağustos, 1922'de Türk milleti, boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği; yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür.Bundan 97 yıl önce Dumlupınar'da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. Mazisi yiğitlik ve başarılarla, karakteri şeref ve şanla dolup taşan necip milletimizin anılmaya ve kutlanmaya değer sayısız gün ve haftaların yanında bu hafta; kahramanlıkların efsaneleştiği, Türk milletini tarih yapan zaferlerin kazanıldığı bir zaman dilimine işaret eder. Türk milleti şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine olan tutkusunu defalarca göstermiş, canı pahasına düşmanla savaşıp bağımsızlık ve özgürlük için kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır, bu topraklarda 'Büyük Taarruz' ruhunun ne kadar diri olduğunun ifadesidir" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA